Жителям Центральной России спрогнозировали потепление

Потепление в европейскую часть России придет на следующей неделе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, во вторник, 18 августа, «волна холода» уйдет, и температура воздуха будет «уверенно выше 20 градусов». При этом температурный фон все равно останется ниже нормы на один-полтора градуса, и в ближайшее время жаркой погоды ожидать не стоит. «Будет нормальная такая августовская погода», — добавил он.

Ранее Вильфанд предупреждал жителей Центральной России, что к середине этой недели грядут похолодание, облачность и кратковременные дожди. Температура будет ниже нормы на три-четыре градуса.