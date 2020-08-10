Россиянам пообещали осеннюю погоду в августе

Европейскую часть России ждет осенняя погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, понижение температуры и дожди ожидаются с середины недели в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

Вильфанд отметил, что в четверг, 13 августа, температура прогнозируется ниже нормы на 3-4 градуса. «Такая погода должна быть в начале второй декады сентября», — отметил синоптик.

Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что остаток лета будет более стабильным по теплу и осадкам. По его словам, в августе установится комфортная погода, которая распространится на всю осень. Так, в последний месяц лета температура будет держаться в районе нормы и немного выше — около 21-26 градусов. Осадков ожидается на 20 процентов ниже нормы.

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