Россиянам раскрыли главные факторы метеочувствительности

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев раскрыл россиянам главные факторы чувствительности человека к перепадам атмосферного давления. Этот процесс объясняется не только внешними причинам, но и паническим восприятием явления, передает ТАСС слова эксперта.

«Есть метеопаты, но это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Метеопатия — это грань между физиологией и психологией. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», — объяснил Конев.

Он также добавил, что атмосферное давление может быть опасно для небольшой категории людей. В их числе пожилые люди и дети. В связи с этим эксперт назвал проблему метеочувствительности раздутой.

Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как метеозависимым россиянам пережить период резких перепадов температур. По ее словам, особенность болей при метеочувствительности заключается в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях. Врач призвала при любых признаках недомогания пройти обследования у врача и выяснить, чем обусловлены боли.

Алексеева добавила, что выделить группу наиболее метеочувствительных людей нельзя, однако известно, что дети из-за хорошо развитых адаптивных способностей склонны лучше переносить перепады погоды, а пожилые люди переживают их наиболее тяжело.