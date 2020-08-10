Россиян предупредили об окончании купального сезона

Жара в центре европейской части России закончилась, и ее больше не будет. Вместе с ней фактически окончился купальный сезон. Об этом в разговоре с РИА Новости россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что, начиная со среды, 12 августа, вода в водоемах центральной России начнет остывать из-за понижения температуры воздуха. «Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрела бы водоемы», — пояснил синоптик.

Ранее Вильфанд спрогнозировал осеннюю погоду в европейской части страны в августе. В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах будут дожди и похолодание. В четверг, 13 августа, прогнозируется температура ниже нормы на три-четыре градуса. Такая погода характерна для середины сентября, уточнил метеоролог.