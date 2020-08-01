Десантников предупредили об опасности любимого развлечения

На день ВДВ, 2 августа, в Москве не будут отключать фонтаны, но десантников предупреждают, что любимое праздничное развлечение — купание в них — может быть опасным. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ.

Городские власти настаивают: фонтан — не место для купания, это сложное техническое сооружение, элементы которого можно повредить, находясь в нем. «Все фонтаны оснащены современной архитектурно-художественной подсветкой. Помимо этого, некоторые гидросооружения оборудованы сложными аудиосистемами, которые позволяют устраивать светодинамические представления», — добавили в пресс-службе.

Одно из центральных мест встречи десантников в Москве — парк Горькова. В 2013 году главные ворота там украсили подвешенными фигурами бойцов ВДВ. Дизайнеры картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Голконда» (на ней льется дождь из человеческих фигур — прим. «Ленты.ру»), но посетителям такая идея не понравилась и манекены в итоге пришлось снять. Зато в парковый фонтан для десантников набросали резиновых уточек.