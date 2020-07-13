Россиянин восстановил фонтан и получил уголовное дело

Маркетолог и по совместительству художник из Великого Новгорода Андрей Огнев стал фигурантом уголовного дела за то, что очистил и перекрасил фонтан «Садко» в парке в центре города, сообщает «7х7».

Мужчина решил улучшить внешний вид объекта, который этим летом не стали заполнять водой из-за коронавируса. Тайно по ночам он убирал мусор, чистил грязь и птичий помет, потом раскрасил бронзовые скульптуры фонтана в золотой и серебряный цвета. Утром 5 июля его поймали полицейские, было заведено дело о вандализме (статья 214 УК). Россиянину грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест до трех месяцев, обязательные или исправительные работы. Какой ущерб он нанес монументу, не сообщается.

Огнев в разговоре с изданием рассказал, что собирался реализовать свой проект «Фонтан счастья» и таким образом украсить серый город. Он планировал изобразить купца Садко золотым, его спутницу — серебряной, постамент — розовым, пространство чаши фонтана закрасить синим.

Горожане решили поддержать художника и создали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное преследование.

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