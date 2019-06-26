Россияне заменили табличку «Город золотой» на «Город отстой» и поплатились

В Магадане возбудили уголовное дело в отношении двух жителей поселка Сокол, которые изменили надпись на въезде в город с «Магадан — город золотой» на «Магадан — город отстой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Магадана.

По версии следствия, баннер на въезде в город был изменен при помощи баллончиков с краской. Правонарушители объяснили свой поступок тем, что хотели выразить свое отношение к городу. «При этом люди не учитывали того, что над плакатом работали сотрудники мэрии, что он, возможно, нравился другим людям», — заявил собеседник агентства.

По данным агентства, нарушителей задержали за порчу баннера в апреле. Надпись «Магадан — город отстой» вызвала общественный резонанс среди местных жителей. Многие из них согласились в социальных сетях, что в Магадане действительно много проблем.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК («Вандализм»).

Ранее в Саратове полиция задержала местного жителя, изрисовавшего памятник воинам-танкистам «Танк Т-34/85 Мать-Родина». Как объяснил сам саратовец, по его мнению, российский танк должен быть окрашен в особый цвет. «В этом году его решили испортить и окрасить в цвет травы, заборов каких-то. Неуважительно отнеслись к нашему памятнику. Поэтому мы тоже решили так же ответить», — отметил он.

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