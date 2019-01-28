Памятник «Вежливым людям» в Крыму облили краской

В центре Симферополя вандал облил краской памятник «Вежливым людям». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Мужчину, испортившего памятник, удалось задержать. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».

Бронзовый памятник «Вежливым людям» был открыт в Крыму в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры — академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков.

Термин «вежливые люди», или «зеленые человечки», получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из состава Украины и его вхождением в состав России. Так в интернете стали называть российских спецназовцев, участвовавших в операции, которая проходила на территории полуострова в феврале-марте 2014 года.

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