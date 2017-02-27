Симферопольский депутат посвятил стихи «вежливым людям»

Депутат симферопольского горсовета Валерий Ильичев прочел стихи собственного сочинения, посвященные «вежливым людям» во время торжественного митинга в честь Дня сил специальных операций. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает «Крыминформ».
«Не только Крым, а вся Россия
Достойно чтит своих солдат
Феномен вежливый отныне —
Российской армии мандат!
Сыграли роль здесь ключевую,
Крым от напасти защитив,
Народу волю вековую
В наш референдум воплотив», — продекламировал парламентарий.
В мероприятии, которое прошло в центре Симферополя у памятника «Вежливым людям», также приняли участие депутаты Государственной Думы от Крыма, а также представители Госсовета республики, Симферопольского городского совета и горадминистрации, уточняет агентство.
День Сил специальных операций (ССО) был установлен указом президента России в начале 2015 года, он отмечается 27 февраля в числе профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.
Термин «вежливые люди» (или «зеленые человечки»), получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из-под юрисдикции Украины и вхождением полуострова в состав России. Так стали называть российских военных, участвовавших в операции, которая проходила на территории полуострова в феврале-марте 2014 года.
Весной 2014 года Крым стал частью России, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали такое решение.