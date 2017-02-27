Симферопольский депутат посвятил стихи «вежливым людям»

Депутат симферопольского горсовета Валерий Ильичев прочел стихи собственного сочинения, посвященные «вежливым людям» во время торжественного митинга в честь Дня сил специальных операций. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает «Крыминформ».

«Не только Крым, а вся Россия

Достойно чтит своих солдат

Феномен вежливый отныне —

Российской армии мандат!

Сыграли роль здесь ключевую,

Крым от напасти защитив,

Народу волю вековую

В наш референдум воплотив», — продекламировал парламентарий.

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В мероприятии, которое прошло в центре Симферополя у памятника «Вежливым людям», также приняли участие депутаты Государственной Думы от Крыма, а также представители Госсовета республики, Симферопольского городского совета и горадминистрации, уточняет агентство.

День Сил специальных операций (ССО) был установлен указом президента России в начале 2015 года, он отмечается 27 февраля в числе профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.

Термин «вежливые люди» (или «зеленые человечки»), получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из-под юрисдикции Украины и вхождением полуострова в состав России. Так стали называть российских военных, участвовавших в операции, которая проходила на территории полуострова в феврале-марте 2014 года.

Весной 2014 года Крым стал частью России, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали такое решение.