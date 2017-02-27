Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций (ССО) отметив, что их создание стало важным этапом в качественном развитии Вооруженных сил РФ. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в понедельник, 27 февраля.

«У страны появился еще один мощный, эффективный инструмент защиты национальных интересов», — говорится в сообщении.

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Путин подчеркнул, что ССО «впитали легендарные традиции отечественного спецназа и богатейший опыт многих поколений». «Вы там, где труднее всего, и в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально», — указал президент.

ССО — это высокомобильная армейская группировка сил Министерства обороны России, предназначенная для решения не только военных задач, но и выполнения специальных разведывательно-диверсионных, контртеррористических, контрдиверсионных и прочих действий.

День Сил специальных операций был установлен указом президента России от 26 февраля 2015 года и отмечается 27 февраля в числе профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.