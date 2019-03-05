Разрушившего рубль россиянина посадили

Суд в Сыктывкаре приговорил 22-летнего местного жителя к 1,5 годам строгого режима за то, что он, будучи нетрезвым, разрушил памятник «Знак Рубля», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Коми.

Приговор не вступил в законную силу.

Свои действия ранее россиянин объяснял тем, что, увидев монумент, испытал «острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением». В результате он дважды ударил ногой стекляно-металлическую скульптуру, она упала и разбилась. Городу был причинен ущерб в размере 303 тысяч рублей.

Арт-объект «Знак Рубля», установленный в Сыктывкаре возле Стефановской площади в 2015 году, разрушили 27 апреля прошлого года. Было заведено уголовное дело по статье «Вандализм» (214 УК), полицейские задержали ранее неоднократно судимого горожанина, который полностью признал свою вину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!