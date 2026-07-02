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15:44, 2 июля 2026Экономика

Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

ЦБ: Средняя максимальная процентная ставка в банках упала до 12,76 %
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне 2026 года российские кредитные организации продолжили снижать среднюю максимальную ставку по вкладам. Об этом сообщил Банк России.

По его данным, в III декаде минувшего месяца, ее значение опустилось до 12,76 процента. Уточняется, что речь идет о результатах мониторинга десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Во II декаде речь шла о 12,86 процента, а в I — о 12,97 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего месяца весны банковские депозиты и счета физических лиц в российских банках потеряли 550 миллиардов рублей. Аналитики объяснили происходящее падением привлекательности банковских вкладов, ставки по которым падают быстрее, чем ключевая ставка Центробанка.

В свою очередь, регулятор указал еще на такой фактор, как рост расходов на туризм в период отпускного сезона.

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