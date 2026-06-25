Центробанк объяснил снижение объема банковских вкладов россиян

ЦБ РФ объяснил снижение объема банковских вкладов сокращением ставок и сезоном отпусков

Снижение объема банковских вкладов россиян в мае произошло в условиях уменьшения процентных ставок, а также роста расходов на туризм в период отпускного сезона. Такие объяснения Центробанк (ЦБ) привел в докладе «Денежные агрегаты и кредит экономике», опубликованном на сайте регулятора.

При этом, отметили в ЦБ, доля срочных вкладов в структуре рублевых депозитов населения осталась практически на уровне предыдущего месяца, составив 69 процентов.

Объем депозитов россиян, согласно приведенной в материалах информации, на 1 июня составил 69,933 триллиона рублей, сократившись месяц к месяцу на 446 миллиардов. Тем временем, к 1 июня 2025 года показатель вырос на 11,2 процента, а с начала 2026-го — на 0,9 процента.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжает снижаться, опустившись с минимальных за несколько лет 12,97 процента в третьей декаде мая до 12,86 процента в середине июня.

