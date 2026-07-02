В Германии отреагировали на удар возмездия России по Украине

МИД Германии: Берлин намерен усилить давление на Россию после атаки на Украину

Германия намерена усилить давление на Россию. Об этом заявило Министерство иностранных дел Германии, передает «Газета.Ru».

По мнению немецкого ведомства, Россия якобы не готова проводить переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. В ведомстве отметили, что Берлин «вместе со своими партнерами еще больше усилит давление на Россию».

МИД Германии также подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку Украине, которая станет одной из ключевых тем на саммите НАТО в Анкаре.

В ночь на 2 июля Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по Украине. В Минобороны пояснили, что атака стала ответом на удары Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России.