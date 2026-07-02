В Банке России признали необъяснимость курса рубля

Сотрудник Банка России Шульгин назвал необъяснимой половину динамики курса рубля

Примерно половина динамики курса рубля в последние годы остается необъяснимой с точки зрения российских экономических моделей. Об этом на сессии «Валютный курс: формула равновесия» Финансового конгресса Банка России рассказал советник по экономике Волго-Вятского главного управления регулятора Андрей Шульгин, сообщает Frank Media.

По его словам, нерабочими оказываются даже модели общего равновесия (DSGE-модели). Проблемы возникают из-за так называемых шоков неэффективности, то есть ситуаций, когда участники рынка действуют в соответствии с собственными изменившимися ожиданиями, а не фундаментальными показателями.

Вне зависимости от своей природы эти шоки все равно влияют на цены, поэтому игнорировать их нельзя, подчеркнул представитель ЦБ. А кроме того, Россия сталкивается и с перманентными шоками, такими как устойчивые сдвиги в экспорте, импорте, зарплатах и госрасходах.

Шульгин указал, что после 2022 года роль товарной составляющей на валютном рынке в России заметно выросла, в то время как интенсивность керри-трейда (заработок на разнице ставок) сократилась.

До этого зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не является основным фактором, отвечающим за крепкий рубль. Сильнее на него влияют высокая базовая цена нефти в бюджетном правиле, санкции, импортозамещение и рост цен ненефтегазового экспорта.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска назвал продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленным, а также подчеркнул, что упорству России в этом направлении поражается весь деловой мир.