Российский миллиардер осудил слишком крепкий рубль

Миллиардер Дерипаска осудил бессмысленное укрепление рубля к доллару

Продолжающееся укрепление рубля к доллару бессмысленно, а упорству России в этом направлении поражается весь деловой мир. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, таким укреплением никогда не занимались ни Япония, ни Южная Корея, ни Китай, ни какая-либо другая большая экономика, ориентированная на экспорт.

Бизнесмен считает, что крепкий рубль — это путь к снижению конкурентоспособности российских компаний, росту дефицита бюджета и убыточности предприятий.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признал, что нынешний курс рубля не вполне отвечает интересам части российских компаний. В результате те из них, что ориентированы на внешние рынки, недополучают часть выручки, однако для импортеров, напротив, ситуация комфортная.

Глава банка ВТБ Андрей Костин назвал оптимальным вариантом для российской экономики коридор 90-100 рублей за доллар, а глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин указал, что мешает этому процессу жесткая денежно-кредитная политика Банка России.