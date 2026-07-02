Россияне чаще других арендовали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

TÜRSAB: Стоимость недельного отпуска на роскошной яхте в Турции обойдется в 7 тысяч евро

Российские туристы чаще других иностранцев арендовали роскошные премиум-яхты за сотни тысяч рублей в Турции. Об этом рассказал РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

По его словам, основными клиентами являются отдыхающие из стран Персидского залива, Азербайджана, РФ и Казахстана. Беке объяснил, что прежде иностранцы отдавали предпочтение групповым экскурсиям по морю, а теперь чаще выбирают индивидуальные прогулки на яхтах.

Стоимость недельного отпуска на таком судне обойдется от 7 тысяч евро (621 тысяча рублей). Наиболее дорогие варианты стоят около 100-200 тысяч евро (от 8,9 до 17,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что пара россиян отдала за римские каникулы на майских праздниках чуть более 3,4 миллиона рублей. Эксперты выяснили, что вся сумма ушла на девятидневное проживание в пятизвездочном отеле в Риме, Италия, с завтраками.

