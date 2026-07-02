30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

Личность умершего на Эвересте альпиниста «Зеленые ботинки» установили благодаря ДНК-тесту

Альпиниста по прозвищу «Зеленые ботинки», чье тело, почти 30 лет пролежавшее на Эвересте, служило ориентиром для других, опознали благодаря ДНК-тесту. Об этом сообщает Daily Mail.

Им оказался индиец Дорже Моруп, участник экспедиции 1996 года. Останки 47-летнего Морупа, который застыл в позе эмбриона в небольшом гроте на высоте более восьми тысяч метров, долгие годы считались принадлежащими его коллеге Цевангу Палджору. Однако анализ ДНК позволил установить его истинную личность. Моруп входил в состав команды индо-тибетской пограничной полиции из шести человек, которая 10 мая 1996 года попыталась покорить вершину по северному склону. Морупа и двоих его товарищей погубил внезапный ураган, известный как «Катастрофа на Джомолунгме 1996 года». 10-11 мая шторм унес жизни восьми альпинистов.

Останки Морупа, засыпанные снегом и льдом, остались на северном склоне, так как эвакуация с такой высоты считается смертельно опасной. Его яркие зеленые ботинки, торчащие из льда, стали мрачным ориентиром для тысяч альпинистов, проходящих по северо-восточному хребту. Сейчас власти ищут специалистов для рискованной операции по извлечению останков с тибетской стороны горы. Она запланирована на конец лета. Местонахождение Цеванга Палджора остается неизвестным.

Ранее на склоне Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. Находку совершила съемочная группа National Geographic, работавшая над документальным фильмом об Эвересте.