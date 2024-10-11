На Эвересте нашли останки альпиниста, пропавшего сто лет назад. Возможно, это он первым покорил самую высокую гору мира

На склоне Эвереста нашли останки британца, который пропал в 1924 году

На склонах Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. В то время еще никому не удавалось покорить эту вершину, да и вообще восхождения были большой редкостью. На родине, в Великобритании, Ирвин и его спутники считались героями, и их исчезновение потрясло общество. Следующие экспедиции, пытавшиеся подняться по тому же склону, искали их следы, но все усилия были тщетны. Судьба Ирвина стала известна лишь спустя сто лет.

Пропавшего альпиниста нашли документалисты National Geographic

Находку совершила съемочная группа National Geographic, работавшая над документальным фильмом об Эвересте. Их путь лежал через ледник Ронгбук — первым его исследовал спутник Ирвина, английский альпинист Джордж Мэллори. Пропавшая экспедиция 1924 года тоже поднималась по этому маршруту.

Сначала документалисты нашли кислородный баллон с пометкой «1933». Они решили, что его потеряли скалолазы из следующей британской экспедиции, которая в 1933 году прошла по следам Мэллори и Ирвина. Им тоже не удалось добраться до цели, но по крайней мере они благополучно вернулись на родину.

По словам режиссера Джимми Чина, баллон показался им важной зацепкой в поисках Ирвина. Скорее всего, его потеряли альпинисты, которые поднялись на значительно большую высоту. Он, разгоняясь все сильнее, полетел вниз и в конце концов упал на ледник. Если Ирвин сорвался с того же склона, то, вероятнее всего, упал неподалеку.

Спустя несколько дней догадка подтвердилась. Документалисты наткнулись на ботинок, внутри которого осталась часть ноги

«Я потянул носок, и там оказалась нашивка с надписью "Э. К. Ирвин"», — вспоминает Джимми Чин. И фамилия, и инициалы совпадали: у пропавшего сто лет назад альпиниста было два имени — Эндрю Комин.

Чин заметил, что возле ботинка с ногой кружат вороны, и с разрешения местных властей спустил их с горы в переносном холодильнике. Кроме того, документалисты взяли пробу ДНК — она позволит окончательно развеять сомнения в том, что это действительно Ирвин.

Родственники Ирвина сообщили, что глубоко тронуты этой новостью.

Эндрю Ирвин Фото: API / Getty Images

В последний раз Эндрю Ирвина и Джорджа Мэллори видели 8 июня 1924 года

Британцы Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори начали восхождение на Эверест в июне 1924 года — чуть больше ста лет назад. Опытный альпинист Мэллори к тому времени уже дважды пытался покорить вершину. На третий раз он взял с собой Ирвина. Тот был менее опытен, но знал, как обращаться с новомодными кислородными баллонами.

6 июня 1924 года альпинисты покинули высотный лагерь на отметке 8170 метров. В последний раз их видели 8 июня приблизительно в 240 метрах от вершины. Что именно случилось с альпинистами, до сих пор неизвестно.

Останки Мэллори удалось отыскать в 1999 году. До этого в 1933 году участники британской экспедиции обнаружили ледоруб, который мог принадлежать Ирвину. Кислородный баллон, который нашли документалисты National Geographic, скорее всего, потеряли именно они.

Есть и еще одна загадка, связанная с восхождением Мэллори и Ирвина. До сих пор остается неясным, достигли ли они вершины Эвереста. Если им повезло, они стали первыми людьми в истории, у которых это получилось

Пока же считается, что первое успешное восхождение на Эверест произошло лишь в 1953 году, спустя 29 лет после Мэллори и Ирвина. Тогда гору сумели покорить непалец Тенцинг Норгей и британский скалолаз Эдмунд Хиллари.

Мемориальная доска в память о Мэллори и Ирвине, установленная на Эвересте итальянскими альпинистами Фото: Juan Camilo Bernal / Getty Images

Склоны Эвереста покрывают многочисленные тела сорвавшихся альпинистов

Примерно 40 лет назад Эверест из труднодоступной точки превратился в популярное туристическое направление для состоятельных любителей экстремального отдыха. Многие совершенно не готовы к трудностям, которые сулит восхождение на эту гору. Одни срываются с ее склонов, других накрывают лавины.

В большинстве случаев тела так и остаются на Эвересте. Эвакуировать их оттуда очень дорого: стоимость транспортировки останков может достигать 100 тысяч долларов. Порой это просто невозможно, особенно если тело упало в расщелину.

За последние годы площадь ледников на склонах Эвереста значительно уменьшилась, и на поверхности показались останки.

Некоторые тела даже становятся ориентирами для альпинистов. Например, «Зеленые ботинки» — тело участника индийской национальной экспедиции, который сорвался в 1996 году

Обладатель «зеленых ботинок» лежит на высоте 8,5 тысячи метров и является широко известной отметкой этой высоты. До сих пор спорят, кто это. Одни считают, что такие ботинки были у Цеванга Палджора, но есть мнение, что это другой участник экспедиции, которого звали Доржье Моруп.