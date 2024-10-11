Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:51, 11 октября 2024Из жизни

На Эвересте нашли останки пропавшего сто лет назад альпиниста

На склоне Эвереста нашли фрагмент ноги британца, который пропал в 1924 году

Фото: Gelje Sherpa / Reuters

На склонах Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. Об этом пишет National Geographic.

Британцы Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори начали восхождение на Эверест в июне сто лет назад. Опытный альпинист Мэллори к тому моменту уже дважды пытался покорить вершину. В третий раз он взял с собой Ирвина, который был менее опытен, но знал, как обращаться с кислородными баллонами, бывшими тогда новшеством. 6 июня 1924 года альпинисты покинули высотный лагерь на отметке 8 170 метров. В последний раз их видели 8 июня приблизительно в 240 метрах от вершины. Что именно случилось с альпинистами, до сих пор неизвестно.

Лишь в октябре этого года на Центральном леднике Ронгбук был найден фрагмент ноги в ботинке, который принадлежит Ирвину. Личность альпиниста удалось установить благодаря носку с вышитым именем «Э.К. Ирвин». До этого в 1933 году был найден ледоруб, предположительно принадлежавший Ирвину, а в 1999 году обнаружили останки Мэллори. Успели ли британцы достичь вершины Эвереста, никто не знает.

Родственники Ирвина сообщили, что «глубоко тронуты» этой новостью.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка Зара из Чехии дошла до базового лагеря Эвереста и побила мировой рекорд. Она совершала восхождение в сопровождении отца и семилетнего брата.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Российский суд заочно арестовал журналиста из США за незаконное пересечение границы

      Crocs начала продавать резиновые сабо для собак

      Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН

      Дело о расправе над героем-пионером Павликом Морозовым попросили пересмотреть

      Минобразования Украины поддержало полный запрет русского языка в школах

      В России прокомментировали слова Бербок о нежелании Путина общаться с Шольцем

      Российский генерал оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

      При столкновении автобуса и бетономешалки на российской трассе пострадали 14 человек

      Очередную «Черную дыру» спустили на воду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше