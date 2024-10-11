На Эвересте нашли останки пропавшего сто лет назад альпиниста

На склоне Эвереста нашли фрагмент ноги британца, который пропал в 1924 году

На склонах Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. Об этом пишет National Geographic.

Британцы Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори начали восхождение на Эверест в июне сто лет назад. Опытный альпинист Мэллори к тому моменту уже дважды пытался покорить вершину. В третий раз он взял с собой Ирвина, который был менее опытен, но знал, как обращаться с кислородными баллонами, бывшими тогда новшеством. 6 июня 1924 года альпинисты покинули высотный лагерь на отметке 8 170 метров. В последний раз их видели 8 июня приблизительно в 240 метрах от вершины. Что именно случилось с альпинистами, до сих пор неизвестно.

Лишь в октябре этого года на Центральном леднике Ронгбук был найден фрагмент ноги в ботинке, который принадлежит Ирвину. Личность альпиниста удалось установить благодаря носку с вышитым именем «Э.К. Ирвин». До этого в 1933 году был найден ледоруб, предположительно принадлежавший Ирвину, а в 1999 году обнаружили останки Мэллори. Успели ли британцы достичь вершины Эвереста, никто не знает.

Родственники Ирвина сообщили, что «глубоко тронуты» этой новостью.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка Зара из Чехии дошла до базового лагеря Эвереста и побила мировой рекорд. Она совершала восхождение в сопровождении отца и семилетнего брата.