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15:36, 16 января 2024Из жизни

Четырехлетняя девочка поднялась на Эверест и побила мировой рекорд

Четырехлетняя девочка дошла до базового лагеря Эвереста на высоте 5,3 километра

Фото: Wigbert Roeth / imagebroker.com / Globallookpress.com

Девочка по имени Зара из Чехии дошла до базового лагеря Эвереста и побила мировой рекорд. Об этом сообщает BNN Breaking.

Четырехлетняя Зара стала самым юным человеком, который сумел подняться на Эверест на высоту 5,3 километра. Девочка совершала восхождение в сопровождении отца Давида Шифры и семилетнего брата Саши. Давид следил за показателями здоровья детей во время похода.

«Во время восхождения не возникло никаких проблем. Акклиматизация прошла на высшем уровне. А маленькая Зара благодаря очень хорошей физической форме даже обогнала почти всех из сотни других участников похода», — рассказал он.

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Зара выросла в сельской местности Малайзии. С детства родители приучили ее организм к перепадам температур и длительным физическим нагрузкам. Так, девочка с раннего возраста купалась в ледяной воде и ежедневно проходила 5-10 километров. В 2023 году она прошла по джунглям в общей сложности 2,2 тысячи километра. Благодаря нетрадиционным методам воспитания она стала выносливой и обрела крепкое здоровье, благодаря чему может легко переносить холод и тяжелую физическую нагрузку.

Ранее экстремал Кен Сторнес решил побить мировой рекорд и прыгнул с 40-метровой скалы в ледяную воду. Поклонники остались в восторге от смелости мужчины и назвали его сумасшедшим.

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