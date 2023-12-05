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18:40, 5 декабря 2023Из жизни

«Последний викинг» прыгнул в ледяную воду с 40-метровой скалы и побил рекорд

Норвежец-экстремал Кен Сторнес прыгнул с 40-метровой скалы в ледяную воду

Экстремал решил побить мировой рекорд и прыгнул с 40-метровой скалы в ледяную воду. Об этом пишет Unilad.

Норвежца Кена Сторнеса называют «последним викингом» из-за его экстремальных видео, на которых он испытывает себя на прочность. В соцсетях у бывшего военного почти полмиллиона подписчиков. В последнем ролике Сторнес решил побить рекорд в так называемом «смертельном дайвинге». Это опасный норвежский спорт: занимающиеся им люди прыгают в воду с большой высоты с вытянутыми руками и ногами.

На видео Сторнес стоит в плавках на небольшой механической платформе у отвесной скалы и бросает в морскую воду камень, чтобы разбить кромку льда. После этого мужчина прыгает вниз, раскинув руки и ноги. Он благополучно выныривает на поверхность, и к нему подплывают члены его команды в гидрокостюмах. Совершив прыжок с высоты 40,5 метра, Сторнес побил существующий рекорд в «смертельном дайвинге».

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      Антонина Черташ
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