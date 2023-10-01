Канадец побил рекорд по скоростному поеданию самого острого перца в мире

Канадец съел 50 самых острых в мире перцев за 6 минут и побил рекорд

Канадец Майк Джек побил рекорд по скоростному поеданию самого острого перца в мире. Он попал в Книгу рекордов Гиннеcса, сообщается на официальном сайте справочника.

Джек смог съесть 50 перцев сорта «Каролинский жнец», рейтинг которого составляет 1,64 миллиона по шкале Сковилла, за 6 минут и 49,2 секунды. После этого он осилил еще 85 таких перцев, в общем съев 135 «Каролинских жнецов» за раз. Канадец оказался на первом месте по скорости, но на втором по количеству. Больше всех перцев этого вида за один присест съел австралиец Грегори Барлоу, его рекорд — 185 штук.

По словам Джека, ощущения от первого перца были самыми неприятными. Последние 20 лет канадец активно употребляет в пищу острую еду и смог приобрести толерантность, но есть большое количество таких продуктов ему до сих пор сложно. «У меня бывают сильные спазмы, как будто кто-то сжимает и выворачивает мне кишки», — рассказал рекордсмен.

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