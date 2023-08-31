Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:24, 31 августа 2023Из жизни

Рыбак случайно поймал огромного окуня и установил новый рекорд

В США рыбак поймал алеутского морского окуня длиной 106 см и установил рекорд

Фото: Brady Rogers / Unsplash

Житель США поймал алеутского морского окуня длиной более метра и случайно установил новый рекорд штата Аляска. Об этом сообщает KTUU-TV.

Новое достижение установил 28 июля Кит Деграфф, который отправился порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и несколькими приятелями. Рыбак рассказал, что за первые три часа ему ничего не попалось. Потом он забросил наживку на глубину около 300 метров и вскоре почувствовал, что клюнуло что-то крупное. «Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», — рассказал Деграфф.

Когда он вытащил рыбу на борт лодки, оказалось, что его добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 сантиметров и весом более 19 килограммов. Позже специалисты подтвердили, что американец побил рекорд Аляски, поставленный в 2013 году. Тогда удалось поймать рыбу весом 17,7 килограммов.

«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня, — рассказал американец. — У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, которая живет на глубине около 300 метров».

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Сотрудник Департамента лесных и водных ресурсов Аляски Дональд Артур заявил, что много лет изучал окуней в регионе и даже написал диссертацию по ним, однако никогда не видел такого крупного экземпляра. По оценке специалистов, возраст рыбы, пойманной Деграффом, составляет от 60 до 120 лет.

Алеутский морской окунь обитает в Тихом океане от берегов Японии до Берингова моря, побережий Аляски и Калифорнии. Этот вид считается одним из самых долгоживущих животных на земле. Максимальный зарегистрированный учеными возраст представителей этого вида составляет 205 лет.

Ранее сообщалось, что житель США поймал огромного 85-килограммовую рыбу и чуть не побил мировой рекорд на первой рыбалке. Ранее у мужчины был опыт ловли форели в реке, но в океане он не рыбачил никогда.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской ДРГ

    Конюх похитил 16-летнюю россиянку и попытался увезти в Узбекистан

    Крупнейшая британская оборонная компания запустит производство на Украине

    Дрон-камикадзе упал на гостиницу возле администрации Брянской области

    В США назвали решающий фактор в потенциальной войне с Китаем

    Психолог назвала способы распознать пассивную агрессию и противостоять ей

    В России высказались о значимости смены главы Минобороны Украины для СВО

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Жителям Центральной России предрекли июльское тепло 1 сентября

    Медведев решил задачу на вычитание по Украине и получил «совсем грустные цифры»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости