Рыбак случайно поймал огромного окуня и установил новый рекорд

В США рыбак поймал алеутского морского окуня длиной 106 см и установил рекорд

Житель США поймал алеутского морского окуня длиной более метра и случайно установил новый рекорд штата Аляска. Об этом сообщает KTUU-TV.

Новое достижение установил 28 июля Кит Деграфф, который отправился порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и несколькими приятелями. Рыбак рассказал, что за первые три часа ему ничего не попалось. Потом он забросил наживку на глубину около 300 метров и вскоре почувствовал, что клюнуло что-то крупное. «Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», — рассказал Деграфф.

Когда он вытащил рыбу на борт лодки, оказалось, что его добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 сантиметров и весом более 19 килограммов. Позже специалисты подтвердили, что американец побил рекорд Аляски, поставленный в 2013 году. Тогда удалось поймать рыбу весом 17,7 килограммов.

«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня, — рассказал американец. — У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, которая живет на глубине около 300 метров».

Сотрудник Департамента лесных и водных ресурсов Аляски Дональд Артур заявил, что много лет изучал окуней в регионе и даже написал диссертацию по ним, однако никогда не видел такого крупного экземпляра. По оценке специалистов, возраст рыбы, пойманной Деграффом, составляет от 60 до 120 лет.

Алеутский морской окунь обитает в Тихом океане от берегов Японии до Берингова моря, побережий Аляски и Калифорнии. Этот вид считается одним из самых долгоживущих животных на земле. Максимальный зарегистрированный учеными возраст представителей этого вида составляет 205 лет.

Ранее сообщалось, что житель США поймал огромного 85-килограммовую рыбу и чуть не побил мировой рекорд на первой рыбалке. Ранее у мужчины был опыт ловли форели в реке, но в океане он не рыбачил никогда.