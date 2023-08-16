Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:34, 16 августа 2023Из жизни

Мужчина поймал огромную рыбу на первой рыбалке и чуть не побил мировой рекорд

Продавец из США поймал 85-килограммового опаха на первой рыбалке в океане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NOAA Fisheries / Wikimedia

Житель США поймал огромного 85-килограммового опаха и чуть не побил мировой рекорд на первой рыбалке. Об этом сообщает Sport Fishing.

Продавец Бо Лиман из штата Калифорния отправился на рыбалку с друзьями в городе Сан-Диего. Ранее у мужчины был опыт ловли форели в реке, но в океане он не рыбачил никогда. Ближе к вечеру капитан их судна сказал, что сонар показывает стаю рыб на глубине около девяти метров. Лиман решил забросить удочку на 90 метров, «чтобы разогреться».

Когда он начал сматывать леску, она застряла. Американец сначала решил, что она зацепилась за камень, но потом понял, что глубина слишком большая, и грузило не могло опуститься до дна. Он обратился к другим рыбакам, и те подтвердили, что ему на крючок попалось что-то крупное.

В этот момент рыба попыталась освободиться и принялась метаться из стороны в сторону. В результате Лиману понадобилась помощь капитана судна, чтобы справиться с уловом. Когда рыбу вытащили на палубу, оказалось, что это огромный красноперый опах, весящий 85,5 килограмма, что почти на четыре килограмма больше мирового рекорда, установленного в 2014 году.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Однако Международная ассоциация спортивного рыболовства, скорее всего, не признает достижение Лимана, так как ему помогал капитан судна. Кроме того, пока мужчины вытаскивали рыбу, ее несколько раз укусила акула. Тем не менее, пойманный американцем на удочку опах является крупнейшим из официально зарегистрированных.

Лиман также заявил, что огромный улов вызвал неоднозначную реакцию его супруги. «Жена спросила: "Почему ты не мог поймать нормальную рыбу?"» — рассказал мужчина. Он уже раздал часть мяса друзьями, а теперь пытается найти побольше рецептов блюд из опаха.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния рыбак выловил редкую щуку-мутанта. Особь, пойманная Джоном Бердом, отличается от обычных черных щук ртом синего цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Российские средства ПВО сбили под Донецком украинский штурмовик Су-25

    Мадонна назвала даты новых концертов после госпитализации

    ВМС Польши впервые получит фрегаты

    Мужчина поймал огромную рыбу на первой рыбалке и чуть не побил мировой рекорд

    Польша стала лидером в Европе по производству боеприпасов

    Звезда 90-х раскрыла размер своей пенсии

    Блогера Блиновскую отказались выпустить из-под домашнего ареста

    В Дании россиянина приговорили к тюрьме за мошенничество

    Житель Артемовска рассказал о минировании и поджоге домов солдатами ВСУ

    Африканский союз отказался от применения силы в Нигере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости