Мужчина поймал огромную рыбу на первой рыбалке и чуть не побил мировой рекорд

Продавец из США поймал 85-килограммового опаха на первой рыбалке в океане

Житель США поймал огромного 85-килограммового опаха и чуть не побил мировой рекорд на первой рыбалке. Об этом сообщает Sport Fishing.

Продавец Бо Лиман из штата Калифорния отправился на рыбалку с друзьями в городе Сан-Диего. Ранее у мужчины был опыт ловли форели в реке, но в океане он не рыбачил никогда. Ближе к вечеру капитан их судна сказал, что сонар показывает стаю рыб на глубине около девяти метров. Лиман решил забросить удочку на 90 метров, «чтобы разогреться».

Когда он начал сматывать леску, она застряла. Американец сначала решил, что она зацепилась за камень, но потом понял, что глубина слишком большая, и грузило не могло опуститься до дна. Он обратился к другим рыбакам, и те подтвердили, что ему на крючок попалось что-то крупное.

В этот момент рыба попыталась освободиться и принялась метаться из стороны в сторону. В результате Лиману понадобилась помощь капитана судна, чтобы справиться с уловом. Когда рыбу вытащили на палубу, оказалось, что это огромный красноперый опах, весящий 85,5 килограмма, что почти на четыре килограмма больше мирового рекорда, установленного в 2014 году.

Однако Международная ассоциация спортивного рыболовства, скорее всего, не признает достижение Лимана, так как ему помогал капитан судна. Кроме того, пока мужчины вытаскивали рыбу, ее несколько раз укусила акула. Тем не менее, пойманный американцем на удочку опах является крупнейшим из официально зарегистрированных.

Лиман также заявил, что огромный улов вызвал неоднозначную реакцию его супруги. «Жена спросила: "Почему ты не мог поймать нормальную рыбу?"» — рассказал мужчина. Он уже раздал часть мяса друзьями, а теперь пытается найти побольше рецептов блюд из опаха.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния рыбак выловил редкую щуку-мутанта. Особь, пойманная Джоном Бердом, отличается от обычных черных щук ртом синего цвета.