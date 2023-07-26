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15:52, 26 июля 2023Из жизни

Рыбак поймал редкую щуку-мутанта

WRIC-TV: в США рыбак выловил редкую щуку-мутанта, отличающуюся от обычных синим ртом

Фото: C D-X / Unsplash

В американском штате Вирджиния рыбак выловил черную щуку-мутанта. Об этом сообщает WRIC-TV.

Рыба, пойманная рыболовом Джоном Бердом, отличается от обычных черных щук ртом синего цвета. В департаменте дикой природы Вирджинии объяснили эту особенность редкой генетической мутацией. По мнению специалистов, такие уловы случаются «один раз в жизни».

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Берд сохранил уникальную 30-сантиметровую щуку и планирует сделать из нее чучело.

Черные щуки часто встречаются в водоемах штата Вирджиния. Эта рыба обычно имеет желтоватый или зеленоватый цвет, а вдоль ее боков проходит цепочка черных линий.

Ранее сообщалось, что в штате Вермонт, США, рыбак выловил черную щуку с лейкизмом из пруда. Мужчина сфотографировал рыбу и отпустил ее обратно в водоем.

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    Анна Володина
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