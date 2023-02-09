Рыбак выловил из пруда щуку-мутанта

The Miami Herald: рыбак выловил из пруда черную щуку-мутанта

В штате Вермонт, США, рыбак Кейден Херли выловил черную щуку с лейкизмом из пруда. Об этом сообщает The Miami Herald.

Херли вместе с друзьями рыбачил на заледеневшем пруду, когда вытащил необычную рыбу из сделанной ими лунки. Щука длиной около 60 сантиметров была кремового цвета с серыми пятнами и ярко-желтой полоской на одном боку. Херли сфотографировал рыбу и отпустил ее обратно в водоем.

Пользователи социальных сетей предположили, что щука родилась мутантом из-за загрязнения воды. «Уродливая рыба. Выглядит так, будто ее выловили из кислотной ванны», — пишет один из комментаторов. Другие пользователи восхитились необычным окрасом щуки и отметили, что не стали бы выпускать ее обратно в пруд и сохранили бы ее.

Специалисты по охране дикой природы заявили, что пойманная рыба родилась с лейкизмом — редкой мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова. Главное отличие животных с лейкизмом от альбиносов — цвет глаз. При лейкизме глаза остаются темными, когда как при альбинизме они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок в связи с недостатком пигмента.

Херли признался, что удивился вниманию со стороны любителей рыбалки. «Я не думал, что щука привлечет столько внимания, но это здорово, что так много людей интересуются этим. Это очень классное воспоминание для меня и ребят», — поделился эмоциями он.

Ранее сообщалось, что в США рыбак поймал крупную рыбу и побил рекорд штата Индиана, который был поставлен всего за две недели до того. Мужчина сумел выловить в озере Мичиган налима весом почти 5,2 килограмма.

