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11:02, 30 января 2023Из жизни

Мужчина поймал крупную рыбу и поставил рекорд

В США рыбак поймал налима весом 5,2 килограмма и побил рекорд штата Индиана

Фото: Indiana Department of Natural Resources

В США рыбак поймал крупную рыбу и побил рекорд штата Индиана, который был поставлен всего за две недели до того. Об этом сообщает WISH-TV.

10 января Филлип Дурач сумел выловить в озере Мичиган налима весом почти 5,2 килограмма. Это уже не первый рекорд штата, который он поставил. В 2021 году мужчине удалось поймать озерного сига весом 4,2 килограмма.

Прежде самым крупным налимом, регистрировавшимся в озере Мичиган, считалась рыба весом 4,6 килограмма, которую 30 декабря 2022 года поймал рыбак Скотт Скафар. Предыдущий рекорд держался с 1990 года.

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Мировой рекорд по ловле налима был установлен в 2010 году в Канаде. Его обладателем является Шон Конрад, который поймал в озере Лейк-Дифенбейкер в провинции Саскачеван налима весом 11,4 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбку. Ее вес составил 30 килограммов.

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Никита Савин
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