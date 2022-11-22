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18:04, 22 ноября 2022Из жизни

Рыбак поймал рекордно огромную золотую рыбу весом 30 килограммов

New York Post: рыбак выловил рекордно огромную золотую рыбу и назвал ее Морковкой

Фото: страница Bluewater Lakes в Facebook

Рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбу весом 30 килограммов, его улов могут признать крупнейшим в мире. Об этом сообщает New York Post.

42-летний Энди Хакетт рыбачил в Голубых озерах во французской провинции Шампань и поймал рекордно огромную рыбу ярко-оранжевого цвета, которую назвал Морковкой. «Я всегда знал, что Морковка плавает где-то в этих озерах, но никогда не думал, что поймаю ее», — признался мужчина.

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Необычная рыба представляет собой гибрид европейского сазана и карпа кои — декоративного вида рыб, который обычно разводят в прудах. Пойманному мужчиной экземпляру около 20 лет. Изначально этот гибрид был заселен в озера около 15 лет назад, чтобы рыбаки могли поймать что-то необычное. С тех пор рыба редко попадалась на удочку, оставаясь практически неуловимой, и постоянно росла.

«Я понял, что это крупная рыба, когда она попалась на крючок и начала водить леску из стороны в сторону. Затем она поднялась к поверхности воды, и я увидел ее оранжевый цвет. Поймать ее было здорово, но это была чистая удача», — рассказал рыбак. Мужчине потребовалось 25 минут, чтобы извлечь рыбу из воды. После этого Хакетт сфотографировался с уловом и отпустил рыбу в озеро. Британец отпраздновал поимку Морковки чашкой чая.

Уточняется, что вес Морковки на 13 килограммов превышает вес золотой рыбы, которая, как считалось, побила предыдущий мировой рекорд. Ее поймал житель американского штата Миннесота Джейсон Фьюгет в 2019 году.

Ранее сообщалось, что рыбак из австралийского города Харви-Бей, штат Квинсленд, поймал гигантскую золотую рыбу. Вес пойманной им рыбы составил 10 килограммов.

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Алиса Дмитриева
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