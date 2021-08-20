Рыбак поймал гигантскую золотую рыбку

Рыбак из австралийского города Харви-Бей, штат Квинсленд, поймал гигантскую золотую рыбку. Видео с уловом он опубликовал в YouTube.

Бретт Метвен отправился на глубоководную рыбалку вместе со своим другом Брэдом и выловил гигантскую рыбу весом 10 килограммов.

На записи слышно, как Брэд говорит: «Посмотри, какая она огромная». В этот момент он пытается затащить улов на борт лодки.

«Вот что получается, когда в детстве смываешь золотую рыбку по кличке Фред в туалет», — пошутил Метвен.

Пользователи соцсетей поделились своими соображениями относительно огромной золотой рыбки. «Уверен, ее научное название — Мегазолоторыбозавр», — отметил один из них. «Какой-то ребенок экспериментировал с золотой рыбкой, но что-то пошло не так?» — задался вопросом другой.

Рыбак рассказал, что ему пришлось обратиться к специалисту по глубоководной рыбалке, чтобы идентифицировать таинственную рыбу. Оказалось, что это редкая рыба вида эритрокл Шлегеля (Erythrocles schlegelii). Она известна своей способностью невероятно широко открывать рот. Она питается зоопланктоном и придонными морскими животными, которые обитают на глубине 100-400 метров.

Ранее сообщалось, что выброшенные хозяевами золотые рыбки выросли до гигантских размеров и захватили озеро в штате Миннесота, США. Некоторые экземпляры достигают величины мяча для американского футбола (около 30 сантиметров).