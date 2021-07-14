Выброшенные золотые рыбки выросли до гигантских размеров и захватили озеро

В США выброшенные в озеро золотые рыбки выросли до гигантских размеров

Выброшенные хозяевами золотые рыбки выросли до гигантских размеров и захватили озеро в штате Миннесота, США. Об этом сообщает The Washington Post.

Власти города Бернсвилл продемонстрировали фотографии огромных золотых рыбок, выловленных в местном водоеме. Некоторые экземпляры достигают величины мяча для американского футбола (около 30 сантиметров).

Чиновники предупредили, что выброшенные в озеро золотые рыбки не только становятся намного больше своих домашних сородичей, но и вытесняют других обитателей водоемов и разрушают естественную экосистему. «Они вырастают больше, чем вы можете себе представить, портят воду, засоряют дно и съедают растительность», — говорится в сообщении властей города в Twitter.

Исследование местной популяции одичавших золотых рыбок началось после того, как жители пожаловались на возможное заражение воды в озере. Выяснилось, что причиной ухудшения качества воды стали именно выброшенные домашние рыбки. «Пара золотых рыбок, выпущенных в водоем, может показаться безобидным дополнением к экосистеме, но это не так», — предупреждает Департамент природных ресурсов штата Миннесота.

Сообщается, что в 2018 году власти штата Вашингтон собирались потратить 150 тысяч долларов (около 9,5 миллионов рублей по среднегодовому курсу 2018 года) на очистку озера около города Спокан, где золотые рыбки настолько размножились, что нанесли ущерб популяции форели.

Золотые рыбки, как правило, бывают не более 15 сантиметров в длину и весят до 350 граммов. В то же время известны особи длиной до 48 сантиметров. В неволе продолжительность жизни этой рыбы составляет от 10 до 30 лет, дикие золотые рыбки живут более 40 лет.

Ранее сообщалось, что рыболов из американского штата Вирджиния поймал золотую рыбку рекордных размеров. Ее вес составил 1,6 килограмма, а длина — более 40 сантиметров.