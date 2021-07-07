Рыболов поймал в реке огромную золотую рыбку

Рыболов из американского штата Вирджиния поймал золотую рыбку рекордных размеров. Об этом сообщает издание The News & Observer.

Огромная золотая рыбка попалась Джереми Фортнеру (Jeremy Fortner) из города Честерфилд, когда он рыбачил в притоке реки Потомак. Ее вес составил 1,6 килограмма, а длина — более 40 сантиметров.

Департамент природных ресурсов штата признал, что это самая крупная золотая рыбка, зарегистрированная в Вирджинии. По всей видимости, в прошлом она жила в аквариуме, пока владелец не выпустил ее в водоем.

Золотые рыбки, как правило, бывают не более 15 сантиметров в длину и весят до 350 граммов. В то же время известны особи длиной до 48 сантиметров. В неволе продолжительность жизни этой рыбы составляет от 10 до 30 лет, дикие золотые рыбки живут более 40 лет.

Ранее сообщалось, что карнавальная золотая рыбка, принадлежащая жительнице американского города Чикаго, штат Иллинойс, съела всех сородичей и выросла в длину до 30 сантиметров. После этого женщине пришлось покупать новый аквариум.