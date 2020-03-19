Золотая рыбка съела всех в аквариуме и выросла до огромных размеров

Видео: Caters

Принадлежащая жительнице американского города Чикаго, штат Иллинойс, карнавальная золотая рыбка съела всех сородичей и выросла в длину до 30 сантиметров. Об этом сообщает издание Unilad.

В июле 2018 года 28-летняя Александрия Миллер (Alexandria Miller) выиграла на карнавале золотую рыбку. Длина питомца была менее пяти сантиметров. Женщина привезла его домой в полиэтиленовом пакете и дала ему кличку Джеральд.

За два года рыбка выросла до 30 сантиметров и съела всех сородичей, которых подселяли к ней в аквариум. Миллер пришлось ее изолировать. Женщина потратила 1,3 тысячи долларов (106,7 тысячи рублей) на покупку новых аквариумов для питомца.

Миллер рассказала, что Джеральд очень любит поесть. «Большую часть времени он отдыхает, но когда Джеральду скучно или он голоден, он выпрыгивает из воды и хватает установленный в аквариуме термометр. Он щелкает им по стеклу до тех пор, пока мы не обратим на него внимание», — сказала Миллер.

Владелицу рыбки тревожит тот факт, что Джеральд не перестает расти. Она пояснила, что обычно золотые рыбки вырастают до двух — пяти сантиметров в длину, но существуют дикие золотые рыбки, длина которых достигает 30 — 35 сантиметров.

Ранее сообщалось, что ветеринары в Кардиффе, Уэльс, провели золотой рыбке экстренную операцию после того, как ее голова стала настолько тяжелой, что переворачивала рыбку вверх брюхом. Процедура длилась около восьми минут, и Баббл потерял около пяти процентов веса, со 145 до 127 граммов.

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