Огромная мозоль заставляла золотую рыбку плавать вверх брюхом

Ветеринары в Кардиффе, Уэльс, провели золотой рыбке экстренную операцию после того, как ее голова стала настолько тяжелой, что переворачивала рыбку вверх брюхом. Об этом сообщает сайт Wales Online.

У золотых рыбок вида Оранда есть капюшон — похожий на мозг отросток кожи, который появился в результате селекции. Капюшон растет до двух лет, иногда он закрывает рыбке глаза и может привести к слепоте. В таких случаях его нужно стричь.

Владельцы отнесли двухлетнюю рыбку по кличке Баббл («Пузырек») к ветеринарам после того, как его капюшон разросся до такого состояния, что перевешивал рыбку и переворачивал ее. Баббл все равно мог питаться и был активен, но, чтобы ситуация не ухудшилась, хозяева решили показать его врачам.

Ветеринары добавили в емкость с водой анестезирующий порошок. После того как рыбка уснула, ей отрезали капюшон острыми ножницами. Состояние сердца рыбки мониторили при помощи специального оборудования.

Специалисты следили за тем, чтобы рыбка оставалась влажной, и добавили обезболивающее ей на жабры, хотя Баббл и так не почувствовал бы боли, потому что капюшон подобен мозоли и не имеет нервных окончаний. Анестезия нужна была, чтобы снизить полученный рыбкой стресс.

Процедура длилась около восьми минут, и Баббл потерял около пяти процентов веса, со 145 до 127 граммов. К вечеру он уже был дома и плавал, как ни в чем не бывало. Теперь рыбке гораздо удобнее двигаться.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ветеринары впервые удалили раковую опухоль у аквариумной рыбки весом меньше грамма. Операция по удалению воспаления на животе у маленького пациента длилась 40 минут, затем рыбка отошла от анестезии, и ее отправили домой.

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