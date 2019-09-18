Крошечной аквариумной рыбке вырезали раковую опухоль

В Великобритании ветеринары впервые удалили раковую опухоль у аквариумной рыбки весом меньше грамма. Об этом сообщает Metro.

Владельцы заметили на животе их рыбки вида моллинезия воспаление и отнесли в ветклинику. Персонал диагностировал у питомца рак и успешно провел 40-минутную операцию. Вскоре крошечный пациент отошел от анестезии, и его отправили домой.

«Без сомнений, это самое маленькое существо, которое попадало в нашу клинику. Мы с трудом могли его взвесить», — рассказывает медик Соня Майлз (Sonya Miles), которая специализируется на лечении экзотических животных.

Майлз подчеркнула, что благодаря современной медицине они без труда удалили у рыбки раковую опухоль. «Мы поместили ее в емкость с анестетиком, после чего отправили на операционный стол, — говорит она. — Так как разрез на животе нельзя было зашить, его покрыли водонепроницаемым кремом. Рыба проснулась уже в пресной воде, насыщенной кислородом».

Женщина добавила, что для подобной операции требуются хорошее зрение и ловкие руки. «Это была командная работа», — заключила ветработница.

В июне сообщалось, что в Новосибирске коту по кличке Рыжик, который отморозил все четыре лапы, вернули способность ходить. Ветеринары смастерили для него специальные протезы, спроектированные на основе компьютерной томографии.

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