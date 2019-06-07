В России снова смог ходить кот без лапок

Видео: Новосибирск / vk.com

В Новосибирске коту по кличке Рыжик, который отморозил все четыре лапы, вернули способность ходить. Об этом сообщает «НДН.Инфо».

Питомец получил обморожение в январе. Из-за этого все четыре лапы кота поразила гангрена, их пришлось ампутировать. Ветеринары смастерили для него специальные протезы, которые спроектировали на основе компьютерной томографии.

По словам хирурга Сергея Горшкова, подобные протезы помогают сохранить функционал конечностей животного. Кроме того, коты не вылизывают и не грызут такие импланты. «Мы добились результата. В принципе мы сохраняем функцию конечности, отрезая ее сегмент, потому что если животному оставляешь конечность, оно пытается опираться, в этом проблема — если культю оставить, кот ее разобьет», — сказал Горшков.

После операции Рыжик снова смог выйти на прогулку. Это первый случай в России, когда коту поставили протезы сразу на четыре конечности, отмечает «НДН.Инфо».

В 2017 году в Болгарии бездомному коту по кличке Пух вживили бионические протезы из титана. Ветеринар вживил в культи кота-инвалида титановые имплантаты, изготовленные по специальному заказу. В области колена к ним присоединяются сменные протезы, которые заменяют нижнюю часть лапы.

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