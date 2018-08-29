Тигру-инвалиду сделают протез взамен потерянной из-за браконьера лапы

Ветеринары планируют изготовить протез для бенгальского тигра, который потерял лапу по вине браконьера. Об этом сообщает издание The Guardian.

Шесть лет назад в капкан браконьера попали два тигра. Один из них погиб, другого успели спасти ветеринары из Университета зоологии и рыбного промысла в индийском штате Махараштра. Восьмилетний самец поступил к ним без сознания и с отказавшими почками. Часть лапы пришлось ампутировать из-за гангрены.

Зверя назвали Сахебрау (Sahebrau), выходили и отправили сначала в зоопарк, а затем в приют для животных недалеко от города Нагпур. Сотрудники приюта утверждают, что это самый крупный тигр, который содержится в неволе в Азии. За время своего пребывания там он прослыл агрессивным и раздражительным зверем.

В 2017 году в приюте побывал хирург-ортопед Сушрут Бабхулкар (Sushrut Babhulkar) из Нагпура. Он увидел Сахебрау и пришел к выводу, что тот рычит от боли в поврежденной конечности. Врач считает, что животному нужен протез. Он несколько месяцев обсуждал помощь тигру с ветеринарами из США и Великобритании и договаривался о лечении с приютом.

26 августа по его инициативе был сделан первый рентген лапы животного. Это необходимо для того, чтобы изготовить модель протеза и спланировать дальнейшие действия. Ортопед надеется, что в декабре тигра удастся прооперировать, устранив последствия неудачной ампутации. Через несколько месяцев после этого животное снабдят искусственной лапой. Рассматриваются два варианта: имплантация и съемный протез, надевающийся на конечность, как сапог.

В 2017 году сообщалось, что в Болгарии бездомному коту по кличке Пух, оставшемуся без задних лап после ДТП, вживили титановые имплантаты. В области колена к ним присоединяются сменные протезы, которые заменяют нижнюю часть лапы.

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