Сыктывкарская полиция найдет виновника падения «рубля»

В Сыктывкаре разбился памятник рублю, установленный за счет нацбанка республики, передает PG11.ru в пятницу, 27 апреля. Причиной ЧП, предположительно, стал целенаправленный акт вандализма.

По словам очевидцев, на кусочки рассыпался стеклянный пьедестал памятника, а сам «рубль» упал, но уцелел. Виновника установит полиция. На месте в поисках работают эксперты.

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Арт-объект «Памятник рублю» был установлен на Стефановской площади города в 2015 году за счет средств национального банка республики.

В ноябре прошлого года в день 100-летнего юбилея Октябрьской революции памятник Владимиру Ленину в Санкт-Петербурге украсили цветами и облили красной краской. Кто-то также написал на груди статуи слово «палач» и развесил на деревьях листовки с цитатами из его трудов.

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