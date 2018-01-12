В Молдавии осквернили бронированного «Иосифа Сталина»

В Молдавии неизвестные облили краской танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), установленный в качестве памятника Советской армии. Об этом сообщает телеканал Publika TV.

Инцидент произошел в городе Корнешты. Боевую машину облили голубой, желтой и красной краской. Газета Expresul отмечает, что злоумышленниками было использовано более восьми килограммов краски.

Фото: Expresul

Местные жители возмущены актом вандализма и надеются, что правоохранители найдут совершивших злоумышленников как можно скорее. Сообщается, что полиция узнала о произошедшем из социальных сетей и уже начала поиск вандалов. За подобное правонарушение законами страны предусмотрен штраф в размере до 52 тысяч молдавских леев (174 тысячи рублей), общественные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Танк типа ИС-3 был извлечен из реки Прут в 1982 году и установлен в Корнештах в честь павших во время Второй мировой войны. Местные власти и городской музей не выделяют средств на содержание постамента, порядок у памятника поддерживают волонтеры.

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