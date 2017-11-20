В Киеве снова залили Вечный огонь цементом

Неизвестные второй раз за месяц залили цементом мемориал Вечный огонь в парке Славы в Киеве. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает телеканал NewsOne.

Отмечается, что посредине монумента вандалы поставили крест. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Первый раз мемориал был осквернен 7 ноября. Тогда о происшествии коммунальным службам сообщил проходивший мимо гражданин. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что Вечный огонь залили цементом, возле него злоумышленники оставили еще 8 ведер.

Материалы по теме Память отшибло Кто призывает украинцев отказаться от родных в России

27 сентября в Полтаве осквернили памятник генералу Николаю Ватутину. Монумент облили красной краской. Аналогичный инцидент произошел в июне 2016-го, а о предыдущем сообщалось в середине августа этого года.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Памятники участникам Второй мировой войны под действие закона не подпадают.