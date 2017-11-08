Ленина покрасили в красный на 100-летие Октябрьской революции

Памятник Владимиру Ленину в Санкт-Петербурге украсили цветами и облили красной краской в день 100-летнего юбилея Октябрьской революции. Соответствующие снимки появились в группе «Красное Село. Объявления. Новости.» во «ВКонтакте».

По данным источника «Интерфакса», неизвестный также написал на груди статуи вождя в Красносельском районе слово «палач» и развесил на деревьях листовки с цитатами из произведений лидера большевиков.

Собеседник агентства добавил, что полиция возбудила уголовное дело о вандализме (статья 214 УК РФ). В пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти агентству подтвердили факт начала расследования, не уточнив статьи.

19 мая в День пионерии двое школьников из поселка Ушумун в Амурской области разбили памятник Ленину из-за политических разногласий с ним. Позднее подростки признали вину в содеянном и заявили о готовности восстановить скульптуру вместе со своими родителями.

Владимир Ульянов (Ленин) — создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года, первый председатель правительства РСФСР.