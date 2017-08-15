Обезглавившего памятник Ленину уральца отправили на обязательные работы

Суд города Первоуральска Свердловской области приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ за обезглавливание памятника Владимиру Ленину. Об этом передает агентство «Уралинформбюро» во вторник, 15 августа.

Осужденному за вандализм (статья 214 УК РФ) мужчине также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Каким именно видом работ он будет заниматься, не сообщается.

По данным агентства, местный завод «Динас» уже отремонтировал поврежденный жителем памятник.

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Инцидент произошел вечером 15 июля. Работающий промышленным альпинистом мужчина забрался на статую вождя мирового пролетариата, установленную напротив Дома культуры в поселке Динас, и отломал от нее голову. Вандал был пьян, его задержали по горячим следам.

Представитель регионального управления МВД Валерий Горелых заявлял, что, по данным следствия, повредивший памятник мужчина длительное время употребляет наркотики.

19 мая памятник Ленину в Амурской области повредили подростки из поселка Ушумун. Они использовали предметы, напоминающие бейсбольные биты. Школьники объяснили свой поступок разногласиями с политикой Ленина и заявили о готовности восстановить скульптуру. Ранее молодые люди в хулиганских действиях замечены не были, а один из них занимал второе место на олимпиаде по истории.