На Урале задержан оторвавший голову у памятника Ленину мужчина

Полиция города Первоуральск (Свердловская область) задержала мужчину, который подозревается в повреждении памятника советскому вождю Владимиру Ленину в поселке Динас. Об этом сообщил в воскресенье, 16 июля, представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, местные жители заявили о вандализме накануне вечером. Стражи порядка быстро установили личность злоумышленника: им оказался мужчина по имени Денис 1985 года рождения. Выяснилось, что он был пьян. «По данным сыщиков, он длительное время употребляет наркотические вещества», — добавил Горелых.

В отношении задержанного начато дело об административном правонарушении. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела — по статье «Вандализм» мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Издание «Екатеринбург Онлайн» уточняет, что у памятника, который стоит перед Дворцом культуры «Огнеупорщик» в Динасе, отломили голову. По словам очевидцев, верхняя часть монумента валялась на земле, расколотая вдребезги.

A post shared by Новости Екатеринбурга (@yekaterinburg_news) on Jul 15, 2017 at 11:40pm PDT

В мае сообщалось, что школьники из поселка Ушумун (Амурская область) разбили памятник Ленину из-за разногласий с ним по политическим вопросам. Подростки признали вину и заявили о готовности восстановить монумент при участии своих родителей.