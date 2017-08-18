Мэр Сиэтла призвал убрать памятник Ленину

Мэр американского города Сиэтл Эд Мюррей призвал демонтировать памятник солдатам, воевавшим в Гражданскую войну на стороне Конфедерации, а также статую основателя Советского государства Владимира Ленина во Фремонте. Об этом пишет газета The Seattle Times.

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По мнению Мюррея, памятники олицетворяют собой «историческую несправедливость» и являются символами ненависти, расизма и насилия.

Памятник, установленный в 1926 году организацией «Объединенные дочери Конфедерации», и статуя Ленина находятся в частной собственности. Тем не менее, как отметил Мюррей, их необходимо убрать.

«Их существование вызывает боль у тех, кто сам или чьи члены семьи были затронуты этими зверствами, — отметил мэр. — Это относится как к мемориалам Конфедерации, так и к статуям, которые боготворят основателя авторитарного советского режима».

Статуя Ленина, выставленная на продажу, часто подвергается осквернению красной краской, символизирующей кровь.

Стремление части американской общественности снести памятники Конфедерации спровоцировали противостояние. Особую остроту оно приобрело в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, где 12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погибла левая активистка, еще 19 получили ранения.