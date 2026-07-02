«Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

Раскрыта схема мошенников с биологической матерью для обмана подростков

Раскрыта новая схема с биологическом матерью по обману подростков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мошенники разводят подростков, прикидываясь их биологическими матерями. Так они попытались обмануть 14-летнего сына главы Тарусского округа Калужской области Михаила Голубева.

Школьнику пришло сообщение от его якобы биологической матери. В эмоциональном сообщение женщина просила прощения за то, что из-за трудной ситуации ей пришлось отдать сына другим людям. В процессе беседы собеседнице понадобился код от портала «Госуслуги». Россиянин заподозрил неладное и сдал биологическую мать настоящим родителям.

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