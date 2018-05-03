В Сыктывкаре задержали обрушившего рубль хулигана

В Сыктывкаре полиция задержала вандала, разгромившего арт-объект «Знак Рубля». Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Коми.

Инцидент произошел 27 апреля. Полицейские смогли опознать хулигана по записям с видеокамер на соседних зданиях. Им оказался местный житель 1996 года рождения, освободившийся из тюрьмы несколько месяцев назад. Он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Памятник был установлен на Стефановской площади в 2015 году за счет средств национального банка республики.

В ноябре прошлого года в день 100-летнего юбилея Октябрьской революции памятник Владимиру Ленину в Санкт-Петербурге украсили цветами и облили красной краской. Кто-то также написал на груди статуи слово «палач» и развесил на деревьях листовки с цитатами из его трудов.

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