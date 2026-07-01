Россиянин месяцами истязал двух дошкольниц

Житель Канска получил 4 года колонии за истязание дочери и падчерицы

Суд в Канске, Красноярский край, вынес приговор местному жителю, который месяцами истязал свою дочь и падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Как установил суд, мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. В период с сентября 2025 года по март 2026-го он избивал дошкольниц под видом воспитания, используя для наказаний сомнительные поводы. В итоге его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Известно, что потерпевшим девочкам четыре и шесть лет.

Ранее стало известно, что в Архангельской области осудят мужчину за истязание детей сожительницы.