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09:44, 1 июля 2026Россия

Россиянин потребовал аннулировать заключенный братом контракт об отправке на СВО

Уренгоец потребовал у Минобороны расторгнуть контракт со страдающим шизофренией братом
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Нового Уренгоя потребовал аннулировать заключенный братом контракт об отправке на специальную военную операцию (СВО). Россиянин объяснил потенциальное расторжение тем, что родственник длительное время страдает шизофренией, передает портал V1.ru.

33-летний мужчина разъяснил, что его родной брат мог быть не в себе, когда решался на подписание документа. По версии уренгойца, на родственника повлияла некая куратор, которая активно с ним созванивалась и склоняла прийти в военкомат.

Россиянин подчеркнул, что родственник с давних пор имел категорию «Д». Он отметил, что пару месяцев назад через общего знакомого он узнал, что брат подумывает о заключении контракта с Минобороны.

«В чистом виде мошенничества там, наверное, нет. Просто психологически его обработали, купили билет из Нового Уренгоя в Волгоград, и все. 8 июня он уже начал проходить медосмотр, не имея военного билета и с категорией "Д", а из военкомата вышел с военным билетом, категорией "А" и в тот же вечер уехал в ЛНР», — поделился подробностями россиянин.

Он уверен, что попадание брата на СВО — большая ошибка, и всеми силами пытается добиться признания контракта недействительным. Мужчина выяснил, что брат голодает на полигоне. «Это не голодание в знак протеста, это обусловлено его психическим заболеванием. А в больнице брату диагностировали аденовирусную инфекцию и двустороннюю пневмонию»,— указал он.

Мужчина рассказал, что сейчас продолжает находиться в одном городе с братом. Видеться с ним получается только на расстоянии. Добиваться справедливости родственник намерен через адвоката.

Ранее сообщалось, что жительница Ярославской области через суд добилась признания смерти сына на спецоперации.

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