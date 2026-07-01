Два аэропорта Москвы частично приостановили работу

Росавиация: Аэропорты Домодедово и Внуково частично приостановили работу

Московские аэропорты Домодедово и Внуково частично приостановили работу утром в среду, 1 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что с 09:42 по столичному времени авиагавани отправляют и принимают рейсы только по согласованию. Остальные аэропорты Москвы — Шереметьево и Жуковский — пока работают штатно, без ограничений.

Ранее в воздушной гавани якутского города Мирный самолет, на борту которого находились 179 человек, при посадке выехал за пределы взлетной полосы. По факту случившегося начата проверка.