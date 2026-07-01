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10:01, 1 июля 2026Путешествия

Два аэропорта Москвы частично приостановили работу

Росавиация: Аэропорты Домодедово и Внуково частично приостановили работу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московские аэропорты Домодедово и Внуково частично приостановили работу утром в среду, 1 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что с 09:42 по столичному времени авиагавани отправляют и принимают рейсы только по согласованию. Остальные аэропорты МосквыШереметьево и Жуковский — пока работают штатно, без ограничений.

Ранее в воздушной гавани якутского города Мирный самолет, на борту которого находились 179 человек, при посадке выехал за пределы взлетной полосы. По факту случившегося начата проверка.

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