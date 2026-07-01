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09:56, 1 июля 2026Наука и техника

Стало известно о применении ВС России инновационных дронов в зоне СВО

МО России: Вооруженные силы в зоне СВО применили новые дроны БМ-70
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России с зоне специальной военной операции (СВО) применили новые дроны самолетного типа БМ-70, способные поражать цели на расстоянии до ста километров. Об этом от Минобороны (МО) России стало известно газете «Известия».

«Изделие очень мобильное. Мы не привязываемся по запуску абсолютно ни к чему, ни к местности, ни к рельефу», — сказал командир одного из подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр» Юрий.

В МО отметили, что дрон получил мощную боевую часть, позволяющую разрушать железобетонные укрытия. Также беспилотник, по данным военного ведомства, благодаря использованию защищенных каналов связи устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.

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Ранее техник беспилотных систем группировки войск «Север» с позывным Эрджей сообщил РИА Новости, что российский дрон «Велес-15» с искусственным интеллектом сможет самостоятельно преследовать цель.

В январе Telegram-канал RT опубликовал видео удара российского инновационного беспилотного летательного аппарата БМ-70 по аэродрому в районе Миргорода Полтавской области Украины.

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